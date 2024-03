Film en avant première Kung Fu Panda 4 Wingen-sur-Moder, dimanche 17 mars 2024.

Film en avant première Kung Fu Panda 4 Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

De Mike Mitchell, Stephanie Stine

En avant première

A partir de 6 ans

Durée 1h33

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l’apparition récente d’une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n’importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. Or Caméléone lorgne de ses petits yeux avides et perçants sur le bâton de sagesse de Po, à l’aide duquel elle espère bien pouvoir réinvoquer du royaume des esprits tous les maîtres maléfiques que notre guerrier dragon a vaincu. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

L’événement Film en avant première Kung Fu Panda 4 Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre