Film – Elvis

Film – Elvis, 19 juillet 2022, . Film – Elvis



2022-07-19 20:30:00 – 2022-07-19 23:15:00

Synopsis : La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

