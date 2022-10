Film : Elisabeth

2022-10-20 17:40:00 17:40:00 – 2022-10-20 Hiver 1943, en pleine montagne, une jeune championne de ski, Elisabeth, tente de franchir la frontière franco-suisse pour transmettre une carte avec de nouveaux chemins de passage pour parvenir en Suisse. Le froid et le jour qui tombe la contraignent à passer la nuit au refuge du col de Balme, occupé par des garde-frontières. Dans ce huis clos éprouvant, Elisabeth s’efforce tant bien que mal de cacher son identité. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 30min

Réal: Caroline Tillette

Prod: PVS Company

