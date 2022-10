Film : Drøm, 20 octobre 2022, .

2022-10-20 17:00:00 – 2022-10-20

Embarquez à bord du navire Keep The Line pour découvrir l’incroyable voyage de Jade, Lalo, Quentin, Romain, Tim et Marius partis à la recherche du FRILUFTSLIV. (Passion norvégienne pour la vie au grand air). Une aventure unique à la rencontre de nouvelles cultures, des décors à couper le souffle, et évidemment du ski comme on l’aime : rapide et sauvage. Rigolade garantie avec cette folle équipe, qui vous réserve une incroyable surprise.

Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 24min30

Réal: Thibault Audouard

Prod: Line

