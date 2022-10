Film : Dream Big

Film : Dream Big, 21 octobre 2022, . Film : Dream Big



2022-10-21 18:35:00 18:35:00 – 2022-10-21 La vie peut être difficile pour une petite fille. Heureusement, son imagination peut être une grande évasion de l’ennui de la vie. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 6min

Réal: Jérémy Pancras

Prod: Jérémy Pancras Visuals dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville