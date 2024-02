Film d’Olivier BERTHELOT « Cappadoce, sur un tapis de Turquie Espace Culturel Terraqué Auditorium Carnac, mercredi 20 mars 2024.

Film d’Olivier BERTHELOT « Cappadoce, sur un tapis de Turquie Espace Culturel Terraqué Auditorium Carnac Morbihan

Le Cercle des Voyageurs, l’association Art et Culture et Olivier Berthelot, le réalisateur voyageur proposent de découvrir le CAPPADOCE au cœur de la Turquie.

Cheminées de fées, vallons colorés et secrets, chapelles troglodytes avec les peintures murales des premiers chrétiens se révéleront sous vos yeux. La bourgade d’Avanos et ses habitants un aubergiste avec sa pension troglodyte, des femmes céramistes organisées en coopérative, un poète et un pilote de montgolfière qui vous emportera comme sur un tapis de Turquie. Et dans le proche massif du Taurus les dernières tribus nomades montant à l’estive ou tissant encore des Kilims.

Billetteries mercredi 20 10h30 à 12h30 et 45 minutes avant la séance dans le Hall de Terraqué.

Toute réservation non payée dans les 15 minutes avant la séance sera remise en vente.

Salle limitée à 100 placés Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20 20:30:00

Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus

Carnac 56340 Morbihan Bretagne carnac.artetculture@gmail.com

L’événement Film d’Olivier BERTHELOT « Cappadoce, sur un tapis de Turquie Carnac a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon