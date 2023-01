Film documentaire « Suspendus, des soignants entre deux mondes » Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-01-31 20:30:00 – 2023-01-31 22:00:00

Lot-et-Garonne Le Biotilus vous invite à la projection du film documentaire : « Suspendus, des soignants entre deux mondes » de Fabien Moine.

Le 12 juillet 2021, sans concertation, les soignants du pays ont été confrontés à un choix : conserver leur emploi en ayant recours à une série d’injections médicales ou être suspendus de leurs fonctions au 15 septembre.

– Ce documentaire revient sur deux années de crise et décortique un système entier dans lequel les soignants auront été utilisés et manipulés.

Caroline Blondel, Gregory Pamart, Carole Fouché, Louis Fouché, Judith Rémy, Éric Loridan et Aurélie Colin nous racontent leur vécu, leurs désillusions et leurs espoirs.

Si vous avez été un « Suspendu », n’hésitez pas à venir nous raconter votre expérience, votre vécu.

– Réservation conseillée au 06.63.16.16.09

