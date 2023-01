Film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Saint-FréjouxSaint-Fréjoux Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux

Film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux, 21 janvier 2023, Saint-FréjouxSaint-Fréjoux . Film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) Saint-Fréjoux Corrèze Saint-Fréjoux

2023-01-21 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-21 Saint-Fréjoux

Corrèze Saint-Fréjoux Corrèze Saint-Fréjoux A 15h à la salle polyvalente, entrée libre, une urne à disposition pour les réalisateurs. L’association Les Amis du Moulin Blanc vous invite à la projection du film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) réalisé par Pascal Boudy et Jean Pierre Lacombe. Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Autres Lieu Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Adresse Saint-Fréjoux Corrèze Saint-Fréjoux Ville Saint-FréjouxSaint-Fréjoux lieuville Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Departement Corrèze

Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Saint-FréjouxSaint-Fréjoux Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-frejouxsaint-frejoux/

Film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux 2023-01-21 was last modified: by Film documentaire Sejar Auvernha( faucher en Auvergne) Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux 21 janvier 2023 Corrèze Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux, Corrèze

Saint-FréjouxSaint-Fréjoux Corrèze