Film documentaire « Morvach cheval de fer » de David Boisseaux-Chical Port-musée Douarnenez, vendredi 8 mars 2024.

Cinquante ans après le début d’une belle histoire d’amour entre un homme et son bateau, Jean va redonner vie au Morvarc’h . Un portrait simple de modestie et de bravoure, à l’image du coursier des mers et de son capitaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:30:00

fin : 2024-03-08

Port-musée Place de l’Enfer

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

