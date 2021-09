Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu, Haute-Garonne Film documentaire Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Film documentaire Médiathèque municipale, 24 novembre 2021, Cornebarrieu. Film documentaire

Médiathèque municipale, le mercredi 24 novembre à 19:00

La projection sera suivie d’un échange autour de la désinformation sur Internet associée au thème choisi : l’intelligence artificielle et le transhumanisme. En présence du youtubeur Florent Poinsaut et des vidéastes de « J’ouvre l’oeil ». Sur présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans.

sur inscription auprès de la médiathèque

Projection du film réalisé par les jeunes de la commune dans le cadre de l’Education aux Médias et à l’Information avec le concours du Quai des savoirs. Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Médiathèque municipale Cornebarrieu