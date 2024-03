Film documentaire L’Usine, Le bon, la brute et le truand Théâtre de la Concorde Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 100 ans. gratuit sous condition

Réservation obligatoire

Venez découvrir le film documentaire L’usine, le bon, la brute et le truand en présence de l’équipe du film avec qui un débat est organisé à la suite de la projection.

Le Théâtre de la Concorde accueille l’équipe du film L’Usine, le Bon, la Brute et le Truand pour une projection suivie d’un débat avec l’équipe et les protagonistes du film.

Synopsis : Arnaud, Julien et Cyril trois personnalités très différentes, mais fédérées autour d’un objectif commun : sauver leur usine et proposer un projet encore plus écologique à la reprise.

« Dès ma rencontre avec eux, j’ai eu envie de partager leur histoire à travers ce film, sans deviner quelle serait l’issue de ce combat. Des déceptions aux joies, des moments de tensions aux éclats de rires, je les ai suivis, seule, avec ma caméra » écrit la réalisatrice Marianne Lère.

Documentaire de Marianne Lère, distribué par Next Film Patrick Hernandez

Durée du film 1h15

« Le documentaire de Marianne Lère Laffitte raconte, avec grâce et humanité, le combat réussi de trois élus du personnel contre la fermeture de la papeterie Chapelle Darblay, en Seine-Maritime. » Clarisse Fabre, le Monde.

Soirée en présence de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Maire de Rouen, Président de Métropole Rouen Normandie

Théâtre de la Concorde 1 avenue Gabriel 75008

Contact : https://lusinelebonlabruteetletruand.nextfilmdistribution.com/ https://teleservices.paris.fr/formsdicom/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=25&init=true

