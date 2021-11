Montgaillard Montgaillard Hautes-Pyrénées, Montgaillard Film documentaire : Itinéraire d’un crayon rouge Montgaillard Montgaillard Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Montgaillard

Film documentaire : Itinéraire d’un crayon rouge Montgaillard, 7 novembre 2021, Montgaillard. Film documentaire : Itinéraire d’un crayon rouge à la bibliothèque MONTGAILLARD Montgaillard

2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 à la bibliothèque MONTGAILLARD

Montgaillard Hautes-Pyrénées Montgaillard En présence du réalisateur.

Réservation conseillée : bibliotheque.montgaillard65@orange.fr Projection à la Bibliothèque en présence de Christophe Vindis, le réalisateur.

Cette manifestation gratuite se déroule dans le cadre du mois du film documentaire. bibliotheque.montgaillard65@orange.fr +33 5 62 91 54 26 En présence du réalisateur.

Réservation conseillée : bibliotheque.montgaillard65@orange.fr à la bibliothèque MONTGAILLARD Montgaillard

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Montgaillard Autres Lieu Montgaillard Adresse à la bibliothèque MONTGAILLARD Ville Montgaillard lieuville à la bibliothèque MONTGAILLARD Montgaillard