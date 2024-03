Film documentaire Ithaka en soutien à Julien Assange La Cantine Nexon, mardi 12 mars 2024.

Film documentaire Ithaka en soutien à Julien Assange La Cantine Nexon Haute-Vienne

Une projection pour soutenir Julien Assange et le combat pour la liberté d’informer. Tous les dons seront reversés à la famille de Julien Assange. Se nourrir le ventre et les idées

19h30 celles et ceux qui le souhaitent peuvent apporter du solide et du liquide à partager

20h30 projection

Événement sur inscription. À partir de 12 ans. .

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

