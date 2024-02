Film Documentaire de Flore Vasseur Bigger than us Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne, mercredi 14 février 2024.

Film Documentaire de Flore Vasseur Bigger than us Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde

Bigger than us est une ôde à l’engagement individuel et concret de la jeunesse. Un vrai moment d’espoir et de foi en l’avenir sur grand écran.

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde.

Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.

Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action.

Cinéma Lux 6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecinelux@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14



