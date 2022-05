Film documentaire de Claude Derollepot Le Trait d’Union Moustoir-Ac Catégories d’évènement: Morbihan

Moustoir-Ac

Film documentaire de Claude Derollepot Le Trait d’Union, 14 mai 2022, Moustoir-Ac. Film documentaire de Claude Derollepot

Le Trait d’Union, le samedi 14 mai à 15:00

Diffusion et conférence autour du film documentaire de Claude Derollepot, marcheur passionné par la Bretagne. Un film de 55 minutes en présence du réalisateur. Marchez sur les pas de Claude et profitez des paysages magiques de nos côtes bretonnes.

Réservation téléphonique

Cinéma et conférence Le Trait d’Union 56500 Moustoir-ac Moustoir-Ac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Moustoir-Ac Autres Lieu Le Trait d'Union Adresse 56500 Moustoir-ac Ville Moustoir-Ac lieuville Le Trait d'Union Moustoir-Ac Departement Morbihan

Le Trait d'Union Moustoir-Ac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moustoir-ac/

Film documentaire de Claude Derollepot Le Trait d’Union 2022-05-14 was last modified: by Film documentaire de Claude Derollepot Le Trait d’Union Le Trait d'Union 14 mai 2022 Le Trait d'Union Moustoir-Ac Moustoir-Ac

Moustoir-Ac Morbihan