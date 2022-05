Film : Derrière la guitare de Mike Baudoncq

Film : Derrière la guitare de Mike Baudoncq

4 juin 2022, 15:30:00

Il accompagne depuis 15 ans Jean-Louis Aubert et Mathieu Chedid.

Ainsi sur scène avec eux ou dans son atelier à Chartres, Sylvain est toujours là, caché derrière la guitare. Projection en présence du réalisateur et du luthier backliner. De Mike Baudoncq, 2021, 52 min Sylvain Coppin se définit lui-même comme une nounou d’artistes.

