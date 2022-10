Film débat : Pour quelques bananes de plus, le scandale du Chlordecone Pontorson Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Manche Film de Bernard Crutzen présenté dans le cadre de Projet alimentaire Territorial.

Camera One Television – Zistoires – RTBF Télévision belge | 2019 | 53 minutes. Aux Antilles, tout le monde le connaît. 9 personnes sur 10 l’ont dans le sang. C’est un perturbateur endocrinien qui fait de la Martinique la championne du monde des cancers de la prostate. A cause de lui, le nombre de prématurés ne cesse d’augmenter. Il a contaminé un tiers des terres agricoles, les tubercules, la viande, les œufs ; il a pollué les sources et les rivières, touché les poissons et les fruits de mer. Inventé en Amérique, on a perdu sa trace en Europe et personne ne semble pressé de la retrouver. C’est un pesticide toxique et persistant dont on ne se débarrassera pas avant plusieurs siècles. Pour quelques bananes de plus, il a tout contaminé… jusqu’à la politique. Salle des fêtes, 2 place de l’Hôtel de Ville à Pontorson.

| vendredi 25 novembre 2022 | 20h | Gratuit.

Intervenant : François Fèvre, producteur du film (Camera One Television).

Ce débat se clôturera par un apéro-dinatoire.

