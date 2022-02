(Film-débat) L’Hôpital à fleur de peau Cinéma Rex de Montbrison Savigneux Catégories d’évènement: Loire

Cinéma Rex de Montbrison, le jeudi 10 février à 20:00

De la part d’Attac-Forez, avec le Comité de Défense et de Soutien du Centre Hospitalier du Forez Dans le cadre de la programmation **Basta** (_Attac Forez, cinéma Rex_), Ciné-débat autour du film documentaire : ### « L’Hôpital à fleur de peau » de Cyril Denvers et Pierre Duyckaerts (_sorti juste avant la « crise du covid_). L’hôpital flambant neuf de Gonesse, dans le Val-d’Oise, employant 2 500 salariés, est, comme la plupart des institutions de santé publique en France, au bord du gouffre financier. La fréquentation des urgences a augmenté de 45 000 passages en 2016 à environ 62 000 aujourd’hui (2017/2018). Le personnel, soumis à une pression croissante, est arrivé au point de rupture. De l’aide-soignante au chirurgien, les hospitaliers dénoncent une situation désastreuse entraînant une crise des vocations et une fuite des médecins vers le privé. Bande annonce : [[https://www.publicsenat.fr/atom/448015](https://www.publicsenat.fr/atom/448015)](https://www.publicsenat.fr/atom/448015) Après la projection, l’échange libre avec le public sera animé avec des personnes des collectifs locaux présentes et, si possible, des professionne..le.ls du médical, du monde hospitalier … cordialement invité.e.s. Possibilité de se retrouver dans le hall du cinéma vers 19h30.

Inscription préalable par mail préférable (surtout pour coanimer)

par Attac-Forez, au REX à Montbrison

2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T22:30:00

