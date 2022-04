FILM-DÉBAT “LE SOUFFLE DE DARWIN” – PATAGONIE Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults Catégories d’évènement: Marolles-les-Braults

En 1834, Darwin sillonne la Patagonie et commence à s'interroger sur l'origine et l'évolution des espèces. Un parcours bouleversant à revivre à pied, en kayak ou même à cheval, dans un esprit de découvertes scientifiques… " En me plongeant dans son journal de recherche « Voyage d'un naturaliste autour du monde » , je découvre que DARWIN, en se lançant dans son tour du monde à bord du navire HMS BEAGLE commandé par le capitaine FITZROY, a rapidement parcouru ces immensités désertiques et qu'il en est resté très impressionné. Ses descriptions sont tellement précises qu'il me semble qu'il utilise déjà une caméra virtuelle en lieu et place de son crayon de papier! Je vois les images avant même de les avoir tournées…" Rencontre avec le réalisateur, Pierre Marie Hubert, pour ce film documentaire sur la Patagonie, dans les pas de Darwin.

