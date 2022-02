FILM DÉBAT “LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE” Marolles-les-Braults, 25 février 2022, Marolles-les-Braults.

FILM DÉBAT “LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE” Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 22:30:00 Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

Conscients de l’urgence de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c’est un paris ambitieux que les fondateurs de ce éco-hameau ont relevé : celui de prouver qu’il est possible de vivre de manière résiliente et autonome, même sous des latitudes nordiques !

Entrée libre et ouverte à tous.

Pass vaccinal obligatoire

REncontre avec la réalissatrice Muriel Barra

+33 2 43 97 60 63

