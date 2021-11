Antibes cinéma Le Casino Alpes-Maritimes, Antibes Film + débat “BIGGER THAN US” cinéma Le Casino Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

AGIS&CHANGE propose BIGGER THAN US VENDREDI 19 NOVEMBRE à 20h00 cinéma Le Casino à Antibes Débat avec la participation: – de jeunes du collège l’Eganaude et de S. Moureaud – de jeunes du lycée Vert d’Azur et de S. Soave – Valérie Becquet, professeur des universités en sciences de l’éducation et de la formation Pourquoi s’investir dans un projet social, citoyen? Point de vue de jeune. Point de vue d’adulte. Un apéro partagé est proposé à l’issue du débat, apportez un petit quelque chose à grignoter

