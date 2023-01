Film – De vallées en sommets Orbey Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Orbey

Film – De vallées en sommets Orbey, 18 février 2023, Orbey . Film – De vallées en sommets 23 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

2023-02-18 20:30:00 – 2023-02-18 21:45:00 Orbey

Haut-Rhin EUR Synopsis : L’aventure atypique qui mène Cyril Robert et sa jument Kamaée au cœur des Alpes de Savoie en juillet 2017. Projection en présence de Cyril Robert Documentaire qui retrace l’aventure d’un homme et sa jument pour un périple en toute autonomie +33 6 07 44 90 74 Orbey

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Orbey Autres Lieu Orbey Adresse 23 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin Ville Orbey lieuville Orbey Departement Haut-Rhin

Orbey Orbey Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbey/

Film – De vallées en sommets Orbey 2023-02-18 was last modified: by Film – De vallées en sommets Orbey Orbey 18 février 2023 23 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin Haut-Rhin Orbey

Orbey Haut-Rhin