Film de Patric La Vau « L’Escòla en occitan » Marmande, 24 février 2022, Marmande.

Depuis la création de la première Calandreta à Pau en 1979, les écoles immersives en occitan ont fleuri dans toute l’Occitanie. À partir de l’exemple de la Calandreta de la Dauna de Pessac en Gironde et d’entretiens avec la directrice, des écoliers et des parents, ce film aborde différentes questions : les spécificités de la pédagogie en école immersive, les aptitudes des enfants à s’immerger et à apprendre une « autre » langue, l’engagement associatif et les motivations des parents, le lien intergénérationnel entre les locuteurs naturels et les enfants, la place de la langue occitane dans les familles et dans la société.

– (58 mn en occitan sous-titré en français, 2020.

– Filmé et réalisé par Patric La Vau. Production : Nuits Atypiques.

– Avec l’aide du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

– Film suivi d’un débat.

