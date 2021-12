Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne, Corrèze Film de Noël Herpe “La Tour de Nesle” Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

Film de Noël Herpe "La Tour de Nesle" Argentat-sur-Dordogne, 17 décembre 2021

2021-12-17 20:30:00

Sous le règne du roi Louis X le Hutin, sa femme Marguerite se livre à des parties de plaisir, dans le secret de la Tour de Nesle. Ses jeunes amants sont aussi ses victimes, qu'elle fait assassiner pour n'être pas démasquée. Tel est le sort qui attend Philippe d'Aulnay : ce garçon à peine arrivé à Paris passe en une nuit des bras de la souveraine au fond de la Seine. Ce que la reine ignore, c'est que parmi ses compagnons de débauche, il se trouve cette nuit-là un certain Buridan. Un aventurier, prêt à tout pour conquérir l'argent et le pouvoir – y compris à faire chanter la reine de France… C'est le début, entre ces deux êtres, d'une guerre sans merci où se succèdent les retournements de situations spectaculaires, les révélations épouvantables, les feux croisés de la haine et de l'amour. En présence du réalisateur et avec la participation d'Ugo Broussot.

