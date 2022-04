Film d’animation pour adultes et adolescent·e·s Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma L’Autan, le dimanche 24 avril à 15:30

Résumé : ——– ### Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. ### En avant première. ### A partir de 10 ans. Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596213&cfilm=292928.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596213&cfilm=292928.html) —————————————————————————- Un film de Masashi Ando & Masayuki Miyaji Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

