du mercredi 7 juillet 2021 au samedi 10 juillet 2021 à Médiathèque d’Ornon

Michael Journolleau et l’association Bozarts propose un atelier créatif – cinéma. ——————————————————————————— L’objectif est de réaliser un court métrage d’animation en passant par toutes les étapes de la réalisation d’un film : écriture du scénario, story-board, création des personnages et des décors, tournage des plans, montage du film, sonorisation.

Gratuit • Réservation obligatoire

Stage de réalisation Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00

Détails Catégories d'évènement: Gironde, Villenave d'Ornon
Lieu Médiathèque d'Ornon Adresse 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon