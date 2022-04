Film d’animation “Icare” au Cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rdv à 17h le samedi et à 15h le dimanche au cinéma Rex. 6€/ad. 4€/pers. (Tarif réduit demandeur d'emploi, étudiants, moins de 18 ans, Rens. 07 78 82 31 04 ou www.cinemasaintleonard.fr Film d'animation pour les enfants à partir de 8 ans. Sur l'ïle de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale.

