Film d’animation ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary’’ et rencontre avec le réalisateur Rémi Chayé Cinéma Le Majestic, 26 octobre 2021, Lisieux.

Film d’animation ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary’’ et rencontre avec le réalisateur Rémi Chayé

Cinéma Le Majestic, le mardi 26 octobre à 16:00

La ligne éditoriale du cinéma Majestic est d’offrir un cinéma Art & Essai de qualité… Leurs propositions sont multiples, des soirées thématiques, des débats, des rencontres avec des artistes du Cinéma, et de tous les Arts, pour des échanges avec le public, une programmation de films classés (ou pas) venant des quatre coins du monde, des animations diverses et pour tous les âges. Par ailleurs il ne passe pas de film interdit aux moins de 16 ans : « nous vendons du rêve, pas du cauchemar ! » Le cinéma Majestic est en partenariat avec l’UIA (Université Inter-âge) de Lisieux et met à disposition la grande salles 4 fois par mois, pour que des conférences puissent avoir lieux sur des thèmes aussi variés que la littérature, la géopolitique, le cinéma… Ce partenariat a été pérennisé en proposant à l’UIA de participer et d’animer des soirées à thème par des débats, interventions, etc… **A l’occasion des Equidays, Le Majestic vous propose de découvrir le film d’animation ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary’’ suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rémi Chayé, le mardi 26 octobre à 16h.** Synopsis 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Tarif : plein tarif : 8€ / tarif réduit (chômeurs, étudiant, senior +60ans, militaires …) : 6,30€ / – de 14 ans : 4€ Début de la séance à 16h Renseignements : Le Majestic : 02 31 62 05 43 Site internet : [https://www.cinemaslisieux.fr/](https://www.cinemaslisieux.fr/)

plein tarif : 8€ / tarif réduit (chômeurs, étudiant, senior +60ans, militaires …) : 6,30€ / – de 14 ans : 4€

Le cinéma Le Majestic propose la diffusion du film d’animation ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary’’ suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rémi Chayé le mardi 26 octobre.

Cinéma Le Majestic 7 Rue au Char, 14100 Lisieux Lisieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:30:00