Situé en cœur de ville, le cinéma de Bayeux Le Mélies vous accueille au sein de trois salles numériques. Marguerite Joséphine Weimer (Bayeux, 1787 – 1867) dite Mademoiselle George, célèbre tragédienne attachée à sa ville s’est produite dans ce théâtre en 1840. **A l’occasion des Equidays, Le Méliès vous propose de découvrir le film d’animation ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane, le lundi 25 octobre à 14h15.** Synopsis 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Tarif : * Enfants jusqu’à 14 ans : 5€ * Sinon, tarif unique réduit : 6,50€ Début de la séance à : 14h15 Renseignements : Le Melies : 02 31 21 55 47 Site internet : [https://www.cinemalemelies.fr/](https://www.cinemalemelies.fr/)

