Film court « Maudit Virus ! »

« Maudit virus » est un court-métrage d’animation en stop motion, imaginé et réalisé par 3 groupes d’adultes en situation de handicap mental ou psychique, et un groupe de personnes âgées, au sein de l’association Kan Ar Mor, dans le Finistère. Ce projet s’est tenu entre septembre 2020 et mai 2021. Il s’est accompagné d’une série d’ateliers qui ont permis à ces personnes d’exprimer leur ressenti par rapport à l’épidémie, puis d’imaginer une histoire, de bâtir un scénario, avant de fabriquer et d’animer les personnages de ces récits. « Maudit virus ! » parle de solitude, tourne en dérision la peur, tout en évoquant avec poésie les frustrations et les espoirs de tous ceux qui aimeraient en finir avec cette épidémie et ses conséquences.

