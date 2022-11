Film coup de cœur surprise AFCAE Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

1 rue bis des frères Degand Cinéma Le Chardon Gannat Allier Cinéma Le Chardon 1 rue bis des frères Degand

2022-12-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-06 22:45:00 22:45:00

Cinéma Le Chardon 1 rue bis des frères Degand

Gannat

Allier EUR Le Chardon et l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art & Essai) vous proposent cette nouvelle manifestation. Le but ? Assistez à une avant-première surprise, choisie par votre cinéma, et valorisant l’Art & Essai. cinemalechardon@ville-gannat.fr +33 4 70 90 34 33 https://www.ville-gannat.fr/Programme-Cinema-du-26-10-2022-au-22-11-2022.html Cinéma Le Chardon 1 rue bis des frères Degand Gannat

