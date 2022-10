Film : Conscience la série, une vision differente de la performance

2022-10-20 16:50:00 16:50:00 – 2022-10-20 Après le film « Conscience », Gaëtan Gaudissard, skieur professionnel, continue de rencontrer des athlètes qui pensent autrement. Redéfinir notre imaginaire, interpeller sur notre avenir et changer les codes de nos pratiques. À travers le premier épisode de « Conscience la série » il est parti à la rencontre de Mathieu Schaer, snowboardeur professionnel et spécialiste du freestyle backcountry pour échanger sur sa notion de performance en ski freeride. Et vous vous définiriez comment la performance d’une descente ? Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 16min07

Réal: Gaétan Gaudissard & Alex Chambet

Prod: Gaétan Gaudissard dernière mise à jour : 2022-10-11 par

