Film-Conférence Biodiversit’Haies Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Pesmes

Film-Conférence Biodiversit’Haies Pesmes, 31 mai 2022, Pesmes. Film-Conférence Biodiversit’Haies Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes

2022-05-31 20:15:00 – 2022-05-31 Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges

Pesmes Haute-Saône Pesmes Dans le cadre du programme Biodiversit’Haies, France nature environnement souhaite diffuser les connaissances concernant les castors.

Ce sympathique animal un peu envahissant est entrain de s’installer sur l’Ognon. forgespesmes@gmail.com +33 9 62 68 60 59 http://www.forgespesmes.com/ Dans le cadre du programme Biodiversit’Haies, France nature environnement souhaite diffuser les connaissances concernant les castors.

Ce sympathique animal un peu envahissant est entrain de s’installer sur l’Ognon. Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Pesmes Adresse Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Ville Pesmes lieuville Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Departement Haute-Saône

Pesmes Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/

Film-Conférence Biodiversit’Haies Pesmes 2022-05-31 was last modified: by Film-Conférence Biodiversit’Haies Pesmes Pesmes 31 mai 2022 Haute-Saône Pesmes

Pesmes Haute-Saône