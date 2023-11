Film-Concert | Khalil Epi – Aichoucha L’Institut du Monde Arabe Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. payant

Réalisé et dirigé par le compositeur et musicien Khalil Epi, le projet Aïchoucha fusionne musique électronique et vidéos filmées lors d’un voyage à travers la Tunisie. Son objectif : explorer et mettre en lumière les différentes facettes de la musique traditionnelle et populaire tunisienne, encore bien vivante aujourd’hui.

Avec la participation exceptionnelle de la chanteuse Ons Boussi.

Le spectacle est conçu comme une performance scénique au cours de laquelle Khalil Epi interagit et accompagne en direct les sons et musiques du film, projeté en panoramique à 270° sur trois écrans. Produit d’un travail de collecte effectué dans toute la Tunisie, le film propose une cartographie générale, bien que non exhaustive, des formes musicales des différents territoires tunisiens.

Khalil Epi, accompagné de ses machines et de son synthétiseur, harmonise et électrifie les images filmées, faisant danser la musique au rythme des images. Cette expérience singulière alliant performance live, son et image, transporte les spectateurs dans un voyage musical qui célèbre la richesse et la diversité de la culture musicale de la Tunisie.

Il sera exceptionnellement rejoint sur scène par Ons Boussi, qui pratique les chants a capella des femmes de la région de Siliana. Cette forme musicale, très répandue dans le nord et le centre-ouest de la Tunisie et appelée mluliya ou mlalya, exprime en un ou deux vers les émotions les plus personnelles de la chanteuse, célébrant l’amour filial, les valeurs familiales et la douleur de l’exil pour ceux qui quittent le pays.

