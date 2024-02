Film Companeras Cinéma Le Luxor Oloron-Sainte-Marie, jeudi 7 mars 2024.

Film Companeras

Ce documentaire donne la parole aux femmes qui se sont battues dans les rangs de la République espagnole, et que la victoire de Franco en 1939 a renvoyées à leur aliénation d’avant 1931.

Pendant 10 ans, les deux réalisateurs, Dominique Gautier et Jean Ortiz, sont allés à la rencontre de ces femmes reniées par l’Histoire; ils ont recueilli leurs témoignages et surtout ils leur ont redonné la parole après des décennies de silence et d’oubli. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

Cinéma Le Luxor 6 Avenue Charles et Henri Moureu

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.tml@orange.fr

