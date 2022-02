Film : Compagnons Cinéma CGR – Les Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Film : Compagnons Cinéma CGR – Les Cordeliers, 16 février 2022, Albi. Film : Compagnons

Cinéma CGR – Les Cordeliers, le mercredi 16 février à 20:00

En amont de cette manifestation, la maison des Compagnons du Devoir d’Albi recevra les actrices Agnès JAOUI et Najaa ainsi que le réalisateur François FAVRAT Infos pratiques : Maison des Compagnons du Devoir, 2 Rue Maréchal Lyautey, 81000 Albi CGR Les Cordeliers, 1 Place de l’Amitié entre les peuples, 81000 Albi Conférence de presse le 16/02 à 17h Échange avec un public malentendant ayant visionné le film (traduit en langue des signes simultanément) en amont à 19h Dans le cadre de la sortie du film « Compagnons » au cinéma le 23/02, le cinéma CGR d’Albi accueillera l’équipe du film le mercredi 16 février 2022 à 20h pour une avant-première. Cinéma CGR – Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T20:00:00 2022-02-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Cinéma CGR - Les Cordeliers Adresse Place de l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Cinéma CGR - Les Cordeliers Albi Departement Tarn

Cinéma CGR - Les Cordeliers Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Film : Compagnons Cinéma CGR – Les Cordeliers 2022-02-16 was last modified: by Film : Compagnons Cinéma CGR – Les Cordeliers Cinéma CGR - Les Cordeliers 16 février 2022 Albi Cinéma CGR - Les Cordeliers Albi

Albi Tarn