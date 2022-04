FILM “CHOCOLAT”, EXPOSITION ET INTERVENTION DE L’HISTORIEN GERARD NOIRIEL Centre social et culturel des Fossés-Jean Espace Jacques Chirac Colombes Catégories d’évènement: Colombes

A NE PAS MANQUER CE **SAMEDI 2 AVRIL** AU CSC DES FOSSES-JEAN : A **16H30 PROJECTION DU FILM** **_CHOCOLAT_** SUIVIE, **A 19H, DE L’INTERVENTION DE L’HISTORIEN GERARD NOIRIEL.** **ENTREE LIBRE.** RENSEIGNEMENTS AUPRES DE LEÏLA : [leila.haddadi@csc-fossesjean.com](mailto:leila.haddadi@csc-fossesjean.com) [[https://sites.google.com/csc-fossesjean.com/csc](https://sites.google.com/csc-fossesjean.com/csc)](https://sites.google.com/csc-fossesjean.com/csc) N’hésitez pas à relayer ce message.

Cycle autour du personnage "Chocolat" Centre social et culturel des Fossés-Jean Espace Jacques Chirac 1, rue Jules Michelet 92700 COLOMBES Colombes

