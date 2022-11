Film : CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE

Film : CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE Royère-de-Vassivière, 2 décembre 2022, Royère-de-Vassivière. Film : CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE

rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière

2022-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-02 22:00:00 22:00:00 rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Rdv à la Médiathèque. Entrée libre. Rens : 05 55 64 12 05 ou mediatheque.royere@orange.fr Résumé : dans le dialecte sétifien, le mot Chaâba signifie « endroit perdu, nulle part, no man’s land… » Mais le Chaâba a été le lieu de vie de 1949 à 1967 d’une trentaine de familles algériennes venues en France métropolitaine pour travailler et participer à la reconstruction du pays. Ce documentaire retrace l’histoire de ces primo-arrivants et celle de leur implantation dans la ville de Villeurbanne. mediatheque.royere@orange.fr +33 5 55 64 12 05 http://royeredevassiviere.bibli.fr/ rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE Autres Lieu Royère-de-Vassivière Adresse rue Camille Benassy Ville Royère-de-Vassivière lieuville rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière

Film : CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE Royère-de-Vassivière 2022-12-02 was last modified: by Film : CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière 2 décembre 2022

Royère-de-Vassivière