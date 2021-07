Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour, Haute-Loire Film « Bonnet d’hômmes » et sa carav’ânes Freycenet-la-Tour Freycenet-la-Tour Catégories d’évènement: Freycenet-la-Tour

Haute-Loire

Film « Bonnet d’hômmes » et sa carav’ânes Freycenet-la-Tour, 3 août 2021-3 août 2021, Freycenet-la-Tour. Film « Bonnet d’hômmes » et sa carav’ânes 2021-08-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-03

Freycenet-la-Tour Haute-Loire Freycenet-la-Tour 17h: atelier marionnettes

19h: interventions artistiques

21h30: projection du film « Bonnet d’hommes » +33 6 38 02 99 92 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Freycenet-la-Tour, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Freycenet-la-Tour Adresse Ville Freycenet-la-Tour lieuville 44.97616#4.14346