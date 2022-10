Film : Au delà des Sommets

Film : Au delà des Sommets, 20 octobre 2022, . Film : Au delà des Sommets



2022-10-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-10-20 Attirés par une vieille photographie en noir et blanc, trois grimpeurs de renom poursuivent l’aventure ultime et nous montrent pourquoi les humains doivent explorer, se dépasser. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 96min

Réal: Renan Ozturk & Freddie Wilkinson

Prod: Expedition Studios dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville