Cadillac Gironde Cadillac 5 EUR Un film au Ciné Lux voisin, associé à une activité au château, pour un moment fantastique en famille , mercredi 27 avril.

10h : Le grand jour du lièvre au cinéma

11h : Promenade contée au château

