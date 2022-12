Film + Atelier jeu d’acteur burlesque Cinéma Le Saint-André des arts, 4 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 04 janvier 2023

de 14h00 à 16h00

. payant

Tarif Unique : 5€

Après avoir rigolé devant 3 courts métrages de Charlie Chaplin, viens te mettre dans la peau de Charlot en improvisant des scènes burlesques!

Comment l’acteur Charlie Chaplin se mettait-il dans la peau de Charlot ? Et comment les comédiens burlesques nous font rire sans mots, avec leur corps et les mimiques de leur visage ? A l’issue de la projection de « Charlot s’amuse », les spectateurs sont invités à passer devant l’écran de la salle de cinéma et à se transformer en Charlot, le temps d’improvisations burlesques.

Durée de l’atelier : 20-30 minutes

Le programme de courts métrages : CHARLOT S’AMUSE (durée du programme de films : 1h15)

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant Charlot au music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure.

Cinéma Le Saint-André des arts 30 rue Saint-André des arts 75006 Paris

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/lenfance-de-lart/ https://www.facebook.com/events/547676947225635/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/547676947225635/?ref=newsfeed

