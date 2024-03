Film Anatomie d’une chute Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, dimanche 3 mars 2024.

Film Anatomie d’une chute Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Policier, Drame, Thriller, Judiciaire

Palme d’Or du Festival de Cannes 2023.

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Durée 2h31. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 21:00:00

fin : 2024-03-03

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Anatomie d’une chute Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme