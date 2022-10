Film : Alta

2022-10-21 18:30:00 – 2022-10-21 La team The Faction Collective se rend à Alta, dans l’Utah, pour une session de freeski de printemps qui réunit tous les styles et toutes les conditions de ski. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 4min30

Réal: Etienne Merel

Prod: The Faction Film Collective dernière mise à jour : 2022-10-11 par

