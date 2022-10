Film : African Territory

2022-10-22 – 2022-10-22 Une expédition anthropologique de 22 mois sur le continent africain. Deux frères voyagent dans une ancienne ambulance militaire de 1985, de l’Espagne à l’Afrique du Sud. L’objectif est d’encourager les relations humaines. Les cicatrices laissées par les colonies, les guerres civiles et les inégalités sociales contemporaines, l’instabilité politique et l’exploitation des ressources font de ce continent l’un des plus intenses du monde. Dans le cadre International Freeride Film Festival en HORS COMPETITION

Durée : 110min

Réal: Julian & Joaquin Azulay

Prod: Gauchos del Mar dernière mise à jour : 2022-10-12 par

