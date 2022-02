Film : Abracadabra Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Film : Abracadabra Le Puy-en-Velay, 23 mars 2022, Le Puy-en-Velay. Film : Abracadabra Cine Dyke 4 Place Michelet Le Puy-en-Velay

2022-03-23 – 2022-03-26 Cine Dyke 4 Place Michelet

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Ce film sera diffusé en VO sous-titrée en français au Ciné Dyke :

– samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à 16h15

– lundi 25 et mardi 26 mars 2019 à 14h et 21h. Cine Dyke 4 Place Michelet Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2018-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Cine Dyke 4 Place Michelet Ville Le Puy-en-Velay lieuville Cine Dyke 4 Place Michelet Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Film : Abracadabra Le Puy-en-Velay 2022-03-23 was last modified: by Film : Abracadabra Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 23 mars 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire