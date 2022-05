Film – A la folie

Film – A la folie, 9 mai 2022, . Film – A la folie

2022-05-09 20:30:00 – 2022-05-09 22:00:00 EUR Synopsis : Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales. Drame au sein d’une famille affectée par l’instabilité psychologique de l’une des soeurs Synopsis : Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville