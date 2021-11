Fills Monkey l’usine, 17 décembre 2021, Istres.

Fills Monkey

l’usine, le vendredi 17 décembre à 20:00

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au coeur! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

22 / 12€

♫♫♫

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T22:30:00