FÊTE DE LA SORCIÈRE, 25 juin 2023, Fillières.

La Fête de la Sorcière a eu lieu pour la première fois en 1998 ; depuis, elle réunit chaque année 5000 visiteurs et une centaine d’exposants.

Au programme : activités, animations, spectacles de rue, artisans, artistes, buvette et restauration.

A la nuit tombée, un bal populaire sera donné au pied du bûcher, sur lequel se consumera la sorcière.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Witch Festival took place for the first time in 1998; since then, it gathers every year 5000 visitors and a hundred exhibitors.

On the program: activities, animations, street shows, craftsmen, artists, refreshments and food.

At nightfall, a popular dance will be given at the foot of the pyre, on which the witch will be burned.

El Festival de la Bruja se celebró por primera vez en 1998; desde entonces, atrae cada año a 5.000 visitantes y un centenar de expositores.

En el programa: actividades, animaciones, espectáculos callejeros, artesanos, artistas, refrescos y comida.

Al anochecer, se celebrará un baile popular al pie de la hoguera, en la que se quemará a la bruja.

Das Hexenfest fand 1998 zum ersten Mal statt; seitdem kommen jedes Jahr 5000 Besucher und etwa 100 Aussteller zusammen.

Auf dem Programm stehen Aktivitäten, Animationen, Straßentheater, Handwerker, Künstler, Imbissbuden und Restaurants.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird am Fuße des Scheiterhaufens, auf dem die Hexe verbrannt wird, ein Volkstanz veranstaltet.

