Filles & soie La Minoterie Dijon, mardi 8 octobre 2024.

Filles & soie Nouvelle version pour toutes et pour tous 8 – 14 octobre La Minoterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-08T10:00:00+02:00 – 2024-10-08T11:00:00+02:00

Fin : 2024-10-14T14:00:00+02:00 – 2024-10-14T15:00:00+02:00

Dans ce spectacle très autobiographique, Séverine Coulon aborde, à l’aide de contes traditionnels (Blanche Neige, peau d’âne et la petite sirène) la difficulté de s’accomplir, d’accepter ses différence et de se sentir en accord avec soi même et les autres.

Elle évoque avec humour et dérision l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. L’album Les trois contes de Louise Duneton (éditions 22publications), sert de trame narrative à ce spectacle. De l’album à la scène, les dessins de l’artiste pennent des formes différentes, mués tour à tour en figurines de soie, traités en théâtre d’objet, incarnés par une comédienne toute en rondeurs.

Fidèle à l’esthétique de la dessinatrice, Séverine défait les stéréotypes et transforme le récit au gré de sa fantaisie. Ces histoires au féminin racontées sur le ton de la légèreté s’adressent à un public cogénérationnel à partir de 6 ans et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Dans cette re-création qui verra le jour en octobre 24, elle a choisi d’adapter la version d’origine afin de s’adresser réellement à toustes. L’équipe travaille donc avec des associations et professionnel.les du champ social et médical afin de proposer une œuvre accessible à toutes les personnes, quelques soient les situations de handicap dans lesquelles elles se trouvent. Ces représentations seront donc également le prétexte d’une interconnaissance et d’un rapprochement entre les personnes constituant le public.

La Minoterie 75 avenue jean jaures Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté